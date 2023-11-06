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Вахания: Радимов не играет на камеру в Медиалиге — он такой же, каким был в «Зените-2»

Вахания: Радимов не играет на камеру в Медиалиге — он такой же, каким был в «Зените-2»
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Воспитанник «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий за «Ростов», поделился впечатлениями от совместной работы с Владиславом Радимовым. Ранее специалист работал в структуре «Зенита», а сейчас возглавляет медиакоманду «Чисто Питер».

«Когда я пришёл в «Зенит-2», тренером был Владислав Николаевич Радимов. А мне сразу пришлось делать операцию на плече – и он меня поддерживал. Хоть я ни одного матча не сыграл.

И не только он – ещё бы выделил своего агента Василия Голяну. Он в меня тоже верил в этот тяжёлый момент и во всём помогал.

После травмы Владислав Николаевич сразу поставил меня в основной состав. Чувствовалась поддержка. Радимов очень многому меня научил именно в игре с мячом. Мы до сих пор на связи, он периодически скидывает мне видеонарезки.

Сейчас наблюдаю за его работой в медиафутболе и ловлю реальные флешбэки. Радимов не играет на камеру – он такой же, каким был в «Зените-2». Никем не притворяться и так отлично залететь в медиалигу – это круто. Он нам постоянно рассказывал истории про Ящука, которого сейчас всё время подкалывает. Это круто», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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