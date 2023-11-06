Эдер Милитао вскоре подпишет новый контракт с «Реалом»

Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао вскоре подпишет новый долгосрочный контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, новое соглашение бразильца с «Реалом» будет рассчитано до июня 2028 года, а сумма отступных в контракте составит ровно € 1 млрд. Также отмечается, что новые контракты с мадридским клубом подпишут полузащитники Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга.

Напомним, в начале ноября новое соглашение с «Реалом» подписал Родриго Гоэс, а в конце октября мадридцы продлили контракт с Винисиусом Жуниором. К «Реалу» Милитао присоединился в 2019 году из «Порту». В нынешнем сезоне бразилец провёл только одну игру в рамках чемпионата Испании и не успел отметиться результативными действиями.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.