Фанаты «Милана» собираются забросать Доннарумму фальшивыми банкнотами на игре с «ПСЖ»

Активные болельщики «Милана» подготовили акцию для матча группового этапа с «ПСЖ», адресованную вратарю парижан Джанлуиджи Доннарумме, ранее выступавшему за итальянский клуб, сообщает Football Italia, со ссылкой на Il Corriere della Sera.

По информации источника, фанаты будут бросать голкиперу фальшивые банкноты и наденут футболки с номером 71, что по неаполитанским традициям означает «человек без ценностей».

Это будет первый раз, когда игрок сборной Италии встретится со своим бывшим клубом на стадионе «Сан-Сиро». Стоит отметить, что Доннарумма уже дважды играл в Милане за национальную команду с тех пор, как летом 2021 года присоединился к «ПСЖ» в качестве свободного агента. Болельщики «Милана» оба раза освистали голкипера.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ» состоится во вторник, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.