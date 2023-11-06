Илья Вахания: в «Зените» прошёл целый путь с 5 до 22 лет. Запомнил матчи с «Барселоной»

Воспитанник «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий за «Ростов», подытожил время, проведённое в структуре клуба из Санкт-Петербурга.

«Это целый путь с пяти до 22 лет. Не могу выделить какой-то момент, все были классными. Действительно запомнил матчи с «Барселоной». Я тогда не был игроком старта молодёжки, но шёл сезон, и мне дали сыграть. Вроде бы неплохо получилось – сделал много отборов», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Вахания провёл за «Ростов» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В данный момент ростовчане занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 13 матчах. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар» (31), который на два очка опережает действующего чемпиона — «Зенит» (29).