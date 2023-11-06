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Сёмин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту». По составам команды равноценны

Сёмин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту». По составам команды равноценны
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мыслями о предстоящем матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Предсказать исход матча сложно. Встретятся две команды, которые действительно являются настоящими лидерами. В последних матчах «Зенит» улучшил свою игру. Предстоит сложный матч. Победит тот, кто лучше подготовится к игре и чьи игроки будут в лучшей форме. По уровню составов команды равноценны. По крайней мере, «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» после 14 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на втором месте, отставая от «быков» на два очка.

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