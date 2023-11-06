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В «Зените» назвали глупостями информацию об интересе к колумбийцу Ариасу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал глупостями информацию об интересе к колумбийцу Джону Ариасу со стороны сине-бело-голубых.

«Ни полные, ни частичные глупости не комментируем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал € 12 млн бразильскому «Флуминенсе» за вингера Джона Ариаса и по-прежнему сохраняет интерес к игроку. Действующий контракт колумбийца с бразильским клубом рассчитан до 31 августа 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 8 млн. За основную сборную Колумбии Ариас провёл 10 матчей.

«Зенит» после 14 туров Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.