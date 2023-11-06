Мелик-Гусейнов: до зимней паузы все матчи для «Пари НН» — принципиальные

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение нижегородской команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

«У каждой ошибки есть своя фамилия, имя и отчество. Ошибки были допущены в нашей команде, ни в коем случае не обвиняем соперника или судей. Допустили ошибку, которую не должны были. В гостях не побеждаем? Совпадение, не более того. Так получается, мы знаем внутри, чего не хватает. Более чем уверен, что в ближайших играх мы разорвём роковую закономерность в гостевых матчах. Нам важно, чтобы на трибуне был болельщик. Любая команда отчасти зависима от 12-го игрока.

Мы должны играть профессионально и на голову выше соперника, но болельщик дома нам нужен. Должны играть и дома, и на выезде равнозначно. Нет определённой задачи до зимней паузы. Настраиваемся на каждый матч, как и до этого, брать три очка. Сейчас каждая игра для нас принципиально важна. Ребята не пали духом, они профессионалы и понимают, кем были допущены ошибки. Уже сегодня после ЦСКА был сделан разбор ошибок», — приводит слова Гусейнова Metaratings.

После 14 туров РПЛ «Пари НН» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.