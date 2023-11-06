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Вахания: Кубок России — важный для «Ростова» турнир. Постараемся пройти как можно дальше

Вахания: Кубок России — важный для «Ростова» турнир. Постараемся пройти как можно дальше
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Воспитанник «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий за «Ростов», высказался о личных и клубных целях на текущий сезон.

«У меня конкретных нет. Пытаюсь об этом не думать. Выхожу в конкретной игре и настраиваюсь, чтобы отлично её провести.

Думаю, Кубок важный для нас турнир. Мы постараемся пройти как можно дальше. Кубок никогда не было легко выиграть. Сейчас более зрелищный формат турнира. Он нравится болельщикам. И так как сейчас нет европейского футбола, нет официальных матчей сборной, то почему бы не играть чаще?» — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Вахания провёл за «Ростов» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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