«Урал» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 6 ноября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся «Урал» и «Рубин». Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Юшин, Бикфалви, Шеттине.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Обслуживать матч будет бригада арбитров, которую возглавит Василий Казарцев. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретёшкин. Резервный рефери — Владимир Сельдяков.