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«Урал» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Урал» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 ноября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся «Урал» и «Рубин». Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Юшин, Бикфалви, Шеттине.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обслуживать матч будет бригада арбитров, которую возглавит Василий Казарцев. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретёшкин. Резервный рефери — Владимир Сельдяков.

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