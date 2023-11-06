Ванья Дркушич: не вижу в России близких к Иличичу игроков, отмечу только Сперцяна

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич поделился мнением о бывшем хавбеке «Аталанты» Йосипе Иличиче и предположил, кто из игроков Российской Премьер-Лиги может достичь такого же уровня.

«Является ли Иличич сильнейшим футболистом в истории Словении? Думаю, да. До сих пор вспоминаются его матчи за «Аталанту» в Лиге чемпионов и чемпионате Италии. Для меня он тогда был среди лучших во всём мире, но потом начался коронавирус. Я слышал, что во время пандемии у него возникли проблемы в личной жизни. Жаль, что так случилось, возможно, он и дальше бы продолжал играть на высочайшем уровне.

Могу ли назвать российского игрока, который близок по уровню к Иличичу? Иличич показывал в «Аталанте» запредельный уровень игры. В России я таких футболистов сейчас не вижу. Могу только отметить Эдуарда Сперцяна – у него хороший потенциал. Уверен, что он может играть на топ-уровне», — приводит слова Дркушича Metaratings.