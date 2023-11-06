«Ростов» ушёл от поражения в матче с «Оренбургом» благодаря голу Осипенко

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась вничью 1:1.

Первый гол в матче был забит на 71-й минуте. Отличился нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. На 85-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнял счёт. Стоит отметить, что на 33-й минуте первого тайма Осипенко не реализовал 11-метровый удар, попав в штангу ворот Николая Сысуева. Этот промах стал первым для Максима с пенальти в матчах за «Ростов».

После этой встречи в активе «Оренбурга» стало 13 очков. Подопечные Давида Деограсии поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 17 очками расположился на 10-й строчке.