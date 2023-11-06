«Оренбург» — «Ростов»: Осипенко сравнял счёт

В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Газовик». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 85-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнял счёт.
В прошлом сезоне чемпионата России команды дважды сыграли между собой. В матче 4-го тура победу одержали подопечные Валерия Карпина (2:1), а во встрече в рамках 22-го тура был зафиксирован ничейный результат (2:2).
«Ростов» после 13 игр в рамках внутреннего российского первенства занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Оренбург» располагается на 14-м месте. Команда Давида Деограсии набрала 12 очков после 13 проведённых встреч.
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