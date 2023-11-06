Кордоба: неважно, сколько я забью «Зениту», просто хочу победить

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Сколько я забью «Зениту»? Это вообще неважно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл. Я просто хочу победить», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 14 матчей за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил семь голов и сделал одну результативную передачу. После 14 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Ивича сыграет с сине-бело-голубыми на выезде. Игра состоится 11 ноября и начнётся в 19:30 мск. Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года, к российскому клубу он присоединился, перейдя из немецкой «Герты».