Пятибратов: «Спартаку» нужно отдать должное, а от «Локомотива» мы ждали большего

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Локомотив» и «Спартак». Игра завершилась со счётом 1:1. С 38‑й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.

«Ожидал победителя в этом матче, обе команды заслуживали выиграть. Когда «Локомотив» начал играть в большинстве, были все предпосылки для того, чтобы они выиграли, но надо отдать должное «Спартаку», он прекрасно играл в меньшинстве и проявил характер. Они не были похожи на команду, которая отстаивает ничейный результат. Они шли за победой и в этом матче имели шансы забрать три очка.

От «Локомотива» мы ждали большего. Имея на игрока больше, хотелось бы, чтобы такие матчи выигрывались, исходя из их атакующей линии», — сказал Пятибратов в эфире «Матч Премьер».