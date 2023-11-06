В «Сан-Паулу» отреагировали на новость о возможном матче с «Зенитом» в Катаре

Генеральный директор «Сан-Паулу» Жулио Касарес отреагировал на новость о возможном матче с «Зенитом» в Катаре.

«Наш клуб может стать соперником «Зенита»? Это очень сложно. Наш календарь не позволяет это осуществить», — сказал Касарес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильские футбольные клубы «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками санкт-петербургского «Зенита» на выставочном турнире в Катаре. Организаторы турнира ведут переговоры с бразильскими клубами. Помимо «Зенита», в турнире может принять участие ещё одна команда из России. Матчи турнира пройдут в период с 1 по 10 февраля 2024 года.

До зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге подопечным Сергея Семака предстоит провести ещё четыре игры. Соперниками сине-бело-голубых станут «Краснодар», «Сочи», «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород».