Промес — о матче с «Локомотивом»: играли с огнём в глазах, нам этого не хватало

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Московское дерби завершилось со счётом 1:1.

«Смешанные чувства. Огорчает, что мы так рано остались в меньшинстве. Но при этом сделали всё, что могли. Повели в счёте 1:0. Поэтому обидно, что не выиграли, но ведь и не проиграли. Сегодня мы заслужили такой результат. Я рад, что заработали очко. Будем продолжать в этом ключе: рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнём в глазах. В паре предыдущих матчей нам этого не хватало. Увидев это сегодня, я был рад. Но и лёгкое разочарование тоже есть», — приводит слова Промеса официальный сайт красно-белых.