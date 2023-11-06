Деограсия: никогда не говорил плохо об арбитрах, но прошу уважения к «Оренбургу»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«У нас было очень много моментов, часто били по воротам, доходили до ворот, но и «Ростов» создавал моменты. Когда назначили пенальти в пользу «Ростова», момент пересмотрели, такое решение было принято, хорошо. Был момент, когда игрок «Ростова» выбил мяч рукой с линии ворот, его не посмотрели. Я никогда не говорил плохо об арбитрах, плохо говорить не буду, не хочу прятаться (за судейство. — Прим. «Чемпионата»), но прошу уважения к нашей команде.

Доволен ли результатом? Нет, мы сегодня играли на победу, мы должны были выигрывать. Наша команда сыграла хорошо, но победить не удалось. Мы будем работать и дальше усердно, это наша обязанность. Поедем в Москву за тремя очками, у нас всех общая цель», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».