Дркушич: у «Краснодара» есть все шансы прервать чемпионскую серию «Зенита»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич считает, что «Краснодару» по силам обойти «Зенит» в гонке за чемпионский титул в сезоне-2023/2024.

«Сможет ли команда Ивича прервать чемпионскую серию «Зенита»? Думаю, что у «Краснодара» есть все шансы на это. Это очень хорошая команда с сильными футболистами. Конечно, у «Зенита» тоже очень много качественных игроков, но я думаю, что в этом сезоне интрига сохранится вплоть до самого мая. Уверен, что «Сочи» к тому моменту уже решит все свои вопросы, и мы будем ближе к этим разборкам», — приводит слова Дркушича Metaratings.

«Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Ивича сыграет с сине-бело-голубыми на выезде. Игра состоится 11 ноября и начнётся в 19:30 мск.