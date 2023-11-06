Пименов: Личка симпатичен мне как тренер. «Динамо» уже находится в группе лидеров

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Личка как тренер мне симпатичен. В личном общении произвёл приятное впечатление — открыт, рассказывает даже мне, хотя я отношения к команде не имею, что он хочет от игроков. Это приятно. С ним открыто можно поговорить. Я не переживал, что он не тренер для большой команды. В «Оренбурге» он создал серьёзную и боеспособную команду. В «Динамо», конечно, ему столько времени не дадут, но команда уже находится в группе лидеров.

«Динамо», «Локомотив» и «Спартак» на сегодняшний день одинаковые команды — всё здорово впереди и всё не очень сзади», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Динамо» под руководством Лички идёт на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко в 13 встречах. Сегодня бело-голубые сыграют с «Сочи» в рамках 14-го тура, начало встречи — в 19:30 мск.