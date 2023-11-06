«Сочи» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 6 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. Оба раза победы одерживал «Сочи» — 2:1 и 2:0.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место в чемпионате. В свою очередь, «Динамо» за аналогичное количество матчей заработало 21 очко и расположилось на седьмой строчке.

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