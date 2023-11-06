«А разве был выбор?» Карпин — о матче сборной России с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что национальная команда будет играть с теми соперниками, с которыми сможет договориться Российский футбольный союз (РФС).

«Соперником сборной России стала Куба. Что могу сказать об этом выборе? А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем. Изучали ли соперника? Изучаем», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, 3 ноября Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.

На прошлом, октябрьском сборе сборная России сыграла в Москве со сборной Камеруна (1:0) и в Турции с национальной командой Кении (2:2).