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Гришин: ЦСКА рядом с «Зенитом» и «Краснодаром», весной можно побороться за чемпионство

Гришин: ЦСКА рядом с «Зенитом» и «Краснодаром», весной можно побороться за чемпионство
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Бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин заявил, что армейский клуб уже рядом с «Зенитом» и «Краснодаром», поэтому красно-синие могут побороться за чемпионство.

«ЦСКА играет стабильно. В том году команда показала, что может бороться за чемпионство с «Зенитом», выиграв Кубок и заняв второе место в РПЛ. В этом сезоне подвела серия из ничьих, из-за этого очков не хватает. Есть проблема — травма Дивеева, плюс выпадали Роша и Мойзес. ЦСКА справился и показывает неплохой футбол. Все думали, что армейцы обыграют «Пари НН» более уверенно. Всегда с такой командой тяжело отыгрываться, нижегородцы действуют от обороны.

Федотов грамотно перестроился на схему в четыре защитника, добавил игрока в нападение. Три очка сейчас важнее, чем качество игры. Футбол вещь справедливая, каждый находится на том месте, на котором должен быть. Армейцы уже на третьей строчке. До «Зенита» и «Краснодара» немного, вся борьба ещё впереди. Зимой у всех будут новые приобретения. До зимы нужно спокойно играть и не отпускать конкурентов, чтобы весной можно было бы навязать борьбу за чемпионство», — приводит слова Гришина Metaratings.

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