Первый тренер Соболева: Абаскаль не понимает русских. Александр помог бы «Спартаку» вчера

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал то, что форвард так и не появился на поле во вчерашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1), а также поделился мнением об отношении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля к русским игрокам, в частности и к Соболеву.

«Конечно, Соболева не хватило «Спартаку» для победы. Не знаю, почему так произошло. Воспитывают его или тренер думает, что Александр перегорел после отменённого пенальти. Состав «Спартака» вообще сложно обсуждать.

Есть ли конфликт между Соболевым и Абаскалем? Не знаю, но отношение к нему не очень хорошее. Может, Абаскалю не нравится Соболев чисто по-человечески. Российскому тренеру было бы проще разобраться с Соболевым, чем Абаскалю. Вспомните, когда Зобнин последний раз играл, сколько Литвинов сидел и не играл. Сейчас Пруцев с Литвиновым начали выходить, и они лучшие. Хоть и говорят, что Абаскаль относится ко всем одинаково, но к русским у него другое отношение. Он не понимает русских людей», — приводит слова Горбунова «РБ Спорт».