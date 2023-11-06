Игрок «Пари НН» Трошечкин: с ЦСКА не играли плохо, но пропустили три необязательных мяча

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин после матча 14-го тура МИР РПЛ с ЦСКА (2:3) заявил, что нижегородцы играли неплохо, но пропустили три необязательных мяча.

«Мы готовились к длинным вертикальным передачам ЦСКА. Армейцы — довольно агрессивная команда, которая нацелена на вертикальный футбол. Такие мячи они и забили. Мы проиграли, но не могу сказать, что играли плохо. Если со «Спартаком» игра была неудачная, то с ЦСКА нельзя сказать, что что-то не получалось. Пропустили три необязательных мяча», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА занимает третье место и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 очками.