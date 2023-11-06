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«Урал» — «Рубин»: Вада вывел казанцев вперёд

«Урал» — «Рубин»: Вада вывел казанцев вперёд
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Сегодня, 6 ноября, в матче 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречаются «Урал» и «Рубин». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 60-й минуте Дмитрий Кабутов здорово подключился по правому флангу, от лицевой навесил к линии вратарской, где не смог по мячу попасть Никола Чумич. Зато Валентин Вада ударил головой из пределов вратарской, Илья Помазун прыгнул, мяч достал, но уже за линией ворот.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Вада – 60'    

Команды в этом сезоне дважды встречались в Фонбет Кубке России, где в домашней игре победил «Рубин» со счётом 2:1, а в ответном матче уже «Урал» обыграл соперника со счётом 2:0.

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