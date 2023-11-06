«Урал» — «Рубин»: Вада вывел казанцев вперёд

Сегодня, 6 ноября, в матче 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречаются «Урал» и «Рубин». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 60-й минуте Дмитрий Кабутов здорово подключился по правому флангу, от лицевой навесил к линии вратарской, где не смог по мячу попасть Никола Чумич. Зато Валентин Вада ударил головой из пределов вратарской, Илья Помазун прыгнул, мяч достал, но уже за линией ворот.

Команды в этом сезоне дважды встречались в Фонбет Кубке России, где в домашней игре победил «Рубин» со счётом 2:1, а в ответном матче уже «Урал» обыграл соперника со счётом 2:0.