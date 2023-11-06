«Урал» — «Рубин»: Вада вывел казанцев вперёд

Сегодня, 6 ноября, в матче 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречаются «Урал» и «Рубин». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
На 60-й минуте Дмитрий Кабутов здорово подключился по правому флангу, от лицевой навесил к линии вратарской, где не смог по мячу попасть Никола Чумич. Зато Валентин Вада ударил головой из пределов вратарской, Илья Помазун прыгнул, мяч достал, но уже за линией ворот.
Команды в этом сезоне дважды встречались в Фонбет Кубке России, где в домашней игре победил «Рубин» со счётом 2:1, а в ответном матче уже «Урал» обыграл соперника со счётом 2:0.
- 6 ноября 2023
-
18:04
-
17:50
-
17:50
-
17:45
-
17:33
-
17:30
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
17:18
-
17:11
-
16:46
-
16:44
-
16:44
-
16:41
-
16:40
-
16:35
-
16:32
-
16:23
-
16:20
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:40
-
15:38
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:17