Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: Федотова винят, что он не признаёт четыре защитника, но его тактика даёт результат

Гришин: Федотова винят, что он не признаёт четыре защитника, но его тактика даёт результат
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что тактика главного тренера армейцев Владимира Федотова даёт результат.

«Многие винят Федотова, что он не признаёт схему в четыре защитника и что потери очков у ЦСКА были из-за него. Тяжело с этим согласиться, когда есть результат. Армейцы не проигрывают уже девять туров. У каждого тренера есть свои приоритеты и выбрана тактика. Если Федотов играет так и даёт результат — то почему нет? Федотов по ходу игры грамотно реагирует и перестраивается, выпускает лишнего нападающего, когда этого требует ситуация», — приводит слова Гришина Metaratings.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 очками.

Материалы по теме
Гришин: ЦСКА рядом с «Зенитом» и «Краснодаром», весной можно побороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android