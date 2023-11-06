Гришин: Федотова винят, что он не признаёт четыре защитника, но его тактика даёт результат

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что тактика главного тренера армейцев Владимира Федотова даёт результат.
«Многие винят Федотова, что он не признаёт схему в четыре защитника и что потери очков у ЦСКА были из-за него. Тяжело с этим согласиться, когда есть результат. Армейцы не проигрывают уже девять туров. У каждого тренера есть свои приоритеты и выбрана тактика. Если Федотов играет так и даёт результат — то почему нет? Федотов по ходу игры грамотно реагирует и перестраивается, выпускает лишнего нападающего, когда этого требует ситуация», — приводит слова Гришина Metaratings.
На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку и в своём активе имеет 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 очками.