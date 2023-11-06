«Рубин» с минимальным счётом обыграл «Урал»

Сегодня, 6 ноября, в матче 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречались «Урал» и «Рубин». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 60-й минуте Дмитрий Кабутов здорово подключился по правому флангу, от лицевой навесил к линии вратарской, где не смог по мячу попасть Никола Чумич. Зато Валентин Вада ударил головой из пределов вратарской, Илья Помазун прыгнул, мяч достал, но уже за линией ворот.

На данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ «Рубин» располагается на девятой позиции с 19 очками. «Урал» находится на 12-й строчке с 16 очками.