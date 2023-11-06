Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: расслабленность «Локомотива» после удаления у «Спартака» привела к ничьей

Булыкин: расслабленность «Локомотива» после удаления у «Спартака» привела к ничьей
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Булыкин заявил, что в матче 14-го тура МИР РПЛ расслабленность «Локомотива» после удаления у «Спартака» привела к ничьей (1:1).

«Удаление заставило «Спартак» сконцентрироваться, а «Локомотив» – немного расслабиться. «Локомотив» получил один гол, потому что вышел на второй тайм расслабленным и думал, что «Спартак» уже ничего не сделает. Но в таких ситуациях надо работать в два раза больше.

Расслабленность «Локомотива» после удаления привела к тому, что они сыграли вничью. Хотя были моменты, где они могли забить и выиграть. «Спартак» — молодцы: смогли забить в меньшинстве и увезти ничью из гостевой игры», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Дзюба опять забил «Спартаку»! Но команда Абаскаля почти идеально сыграла в меньшинстве
Дзюба опять забил «Спартаку»! Но команда Абаскаля почти идеально сыграла в меньшинстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android