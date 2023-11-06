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У капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэны родились две дочки

У капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэны родились две дочки
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У защитника и капитана московского «Динамо» Фабиана Бальбуэны родились две дочери. Девочек назвали Изабеллой и Аланой, а официальный телеграм-канал бело-голубых поздравил парагвайского футболиста с радостным событием в его семье.

«У Фабиана Бальбуэны родились две дочки! Изабелла и Алана, добро пожаловать в этот мир! Желаем здоровья маленьким принцессам и маме! Поздравляем Фаби и его близких с этим невероятным событием!» — сообщает пресс-служба бело-голубых.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что капитан и защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна пропустит сегодняшний матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» по семейным обстоятельствам. Кроме него, у бело-голубых матч также пропустят Вячеслав Грулёв, Александр Кутицкий, Милан Майсторович, Николас Маричал и Денис Макаров — по различным причинам.

Напомним, сегодня, 6 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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