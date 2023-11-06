Кечинов: если «Зенит» обыграет «Краснодар», они наберут ход, который никто не остановит

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что если «Зенит» обыграет «Краснодар», то они наберут ход, который никто не остановит.

«Мне очень интересно увидеть, готов ли «Краснодар» на самом деле к чемпионской гонке. Матч с «Зенитом» покажет, куда «Краснодар» будет двигаться. Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно — питерцы наберут тот ход, который уже никто не остановит.

Если будет ничья или победа «Краснодара», то можно уже всерьёз рассматривать их как претендента на золотые медали. Не думаю, что это первая серьёзная проверка для «Краснодара». Им тяжело уже давно, потому что они продолжительное время на первом месте. Нужно постоянно доказывать, что они по делу наверху», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.