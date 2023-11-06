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Игрок ЦСКА Мухин успешно перенёс операцию

Игрок ЦСКА Мухин успешно перенёс операцию
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Универсальный игрок московского ЦСКА Максим Мухин успешно перенёс операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

«Сегодня Максим Мухин перенёс операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

Операция прошла успешно, и уже завтра Макс приступит к реабилитации. Через 10-14 дней Муха (Муха — Мухин. — Прим. «Чемпионата») вернётся в Москву и продолжит реабилитацию на базе команды в Ватутинках», — сообщает пресс-служба клуба.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, 21-летний футболист армейцев получил повреждение и был заменён на 77-й минуте матча с казанским «Рубином» (0:0). У Максима — разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне Мухин принял участие в 16 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых забил два гола.

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