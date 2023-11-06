Новичок Бундеслиги «Хайденхайм» начал переговоры о подписании Жерома Боатенга

Новичок немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» начал переговоры о подписании бывшего защитника мюнхенской «Баварии» Жерома Боатенга.

««Хайденхайм» рассматривает возможность подписания Жерома Боатенга, который в последнее время тренируется в «Баварии». Представители недавно получившей повышение команды Бундеслиги провели встречу с агентом Боатенга Толгой Дириканом по поводу возможного перехода», — сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальной сети.

Напомним, ранее руководство «Баварии» начало изучать вариант с подписанием краткосрочного контракта с бывшим защитником мюнхенского клуба Жеромом Боатенгом в связи с травмой Маттейса де Лигта, полученной им 1 ноября в матче Кубка Германии (1:2), из-за которой он пропустит от четырёх до шести недель.

Боатенг играл в «Баварии» на протяжении 10 лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.