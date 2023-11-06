«Надо остановить падение». Тренер «Урала» Гончаренко — о серии команды без побед

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в сегодняшнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1), а также высказался о серии без побед своей команды, которая достигла уже девяти матчей. В последний раз «Урал» побеждал в РПЛ в 5-м туре — была обыграна «Балтика».

«У нас сейчас такая ситуация, что нам надо остановить падение. Таких матчей, где мы чуть‑чуть лучше соперника, но не набираем очки или берём одно, очень много. К сожалению, мелкие досадные ошибки. Есть матчи, где они легко прощаются, сейчас из таких мелких деталей пропускаем голы. Мы пока не можем с этим справиться.

С помощью замен мы усилились, прижали сильно «Рубин» к своей штрафной площади. Нестандартные действия нужны, если соперник обороняется», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ «Рубин» располагается на девятой позиции с 19 очками. «Урал» находится на 12-й строчке с 16 очками.