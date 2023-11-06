Личка – об игре с «Сочи»: боялся, какое будет поле, сегодня был сильный ливень

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка перед матчем 14-го тура МИР РПЛ с «Сочи» заявил, что боялся, какое будет поле, так как был сильный ливень.

«Нас ждёт тяжелая игра, в двух последних матчах, которые я видел, «Сочи» показал очень хороший футбол. В последней игре они не забили два пенальти. Ожидаю, что может быть красивая игра через короткий пас. Боялся, какое будет поле. Сегодня был сильный ливень, думаю, поле подготовили хорошо, надо использовать это и играть в быстрый футбол.

Соперник в тяжелой ситуации, им нужна любая победа, но мы все профессионалы, хотим выигрывать всегда. Для нас эта игра очень важная. Мы можем догнать ЦСКА в таблице, важен настрой, надо добавить качества. Рад, что Даниил Фомин всю неделю тренировался с нами, он сыграл 30 минут с «Пари НН»», — приводит слова Лички «Матч ТВ».