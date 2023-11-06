Гол Митровича с передачи Малкома помог «Аль-Хилялю» одержать победу в матче азиатской ЛЧ

Сегодня, 24 октября, в матче 4-го тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов в рамках группы D встретились индийский «Мумбаи Сити» и саудовский «Аль-Хиляль». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Аль-Хиляль» одержал уверенную победу со счётом 2:0, а бывший нападающий «Зенита» Малком отдал голевую передачу.
Первый тайм встречи прошёл без голов. В середине второго тайма, на 62-й минуте Майкл с передачи Мохаммеда Аль-Бурайка открыл счёт в матче, выведя «Аль-Хиляль» вперёд. В концовке встречи нападающий гостей Александр Митрович с передачи Малкома удвоил преимущество «Аль-Хиляля», установив окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа саудовской команды.
На данный момент «Аль-Хиляль» после четырёх матчей в групповой стадии азиатской Лиги чемпионов идёт на втором месте с 10 очками. «Мумбаи Сити» расположился на четвёртом, последнем месте, набрав 0 очков.
- 6 ноября 2023
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