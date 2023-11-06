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Гол Митровича с передачи Малкома помог «Аль-Хилялю» одержать победу в матче азиатской ЛЧ

Гол Митровича с передачи Малкома помог «Аль-Хилялю» одержать победу в матче азиатской ЛЧ
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Сегодня, 24 октября, в матче 4-го тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов в рамках группы D встретились индийский «Мумбаи Сити» и саудовский «Аль-Хиляль». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Аль-Хиляль» одержал уверенную победу со счётом 2:0, а бывший нападающий «Зенита» Малком отдал голевую передачу.

Первый тайм встречи прошёл без голов. В середине второго тайма, на 62-й минуте Майкл с передачи Мохаммеда Аль-Бурайка открыл счёт в матче, выведя «Аль-Хиляль» вперёд. В концовке встречи нападающий гостей Александр Митрович с передачи Малкома удвоил преимущество «Аль-Хиляля», установив окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа саудовской команды.

На данный момент «Аль-Хиляль» после четырёх матчей в групповой стадии азиатской Лиги чемпионов идёт на втором месте с 10 очками. «Мумбаи Сити» расположился на четвёртом, последнем месте, набрав 0 очков.

Лига чемпионов АФК . Группа D. 4-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Мумбаи Сити
Мумбаи, Индия
Окончен
0 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Майкл – 62'     0:2 Митрович – 85'    
Удаления: Singh – 54' / нет
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