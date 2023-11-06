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Точилин — о матче с «Динамо»: чтобы было хорошее настроение, надо выйти и победить

Точилин — о матче с «Динамо»: чтобы было хорошее настроение, надо выйти и победить
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин перед матчем 14-го тура МИР РПЛ с «Динамо» заявил, что южане должны выходить и побеждать.

«Что нужно сделать, чтобы мы ушли в хорошем настроении? Просто надо выйти и победить. Как? За счёт той игры, которую показываем в последних матчах, за счёт игровой дисциплины. Главное — играть с огромным желанием, страстью и холодным умом.

«Динамо» — удобный соперник для «Сочи»? Мне кажется, каждая отдельная игра вынесена за скобки. Кто‑то следит за какой‑то статистикой, но каждый матч — это новая прожитая жизнь.

Почему Нобоа и Маргасов в запасе? Это вызвано тем, что мы можем выпустить только 11 полевых. У Криса была травма, только‑только он провёл предыгровую с нами. Он здоров, но полноценно провести игру он ещё не может. По ходу матча всё может быть.

Маргасов провёл отличный матч на Кубок. Здесь не так много времени, мы исходим из ротации и определённых тактических моментов, поэтому он также в любой момент может выйти и усилить игру», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

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