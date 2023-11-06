Иракский «Аль-Кува» сенсационно обыграл «Аль-Иттихад» в матче азиатской ЛЧ

Сегодня, 6 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов встречались иракский «Аль-Кува» и саудовский «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Аль-Шааб» в Багдаде, Ирак. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу иракцев.

На 44-й минуте Али Джассим с передачи Моханнада Каррара открыл счёт.

На 52-й минуте уже сам Каррар увеличил преимущество иракцев.

На данный момент после четырёх сыгранных матчей группового этапа Азиатской Лиги чемпионов «Аль-Кува» располагается на второй строчке с семью очками. «Аль-Иттихад» остался лидером группы С с девятью очками.