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Дркушич: всем рекомендую посетить Россию — тут невероятно красиво

Дркушич: всем рекомендую посетить Россию — тут невероятно красиво
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Словенский защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, как в его стране реагируют на то, что он играет в российском клубе, а также поделился мнением о России в целом.

«Многие страны Евросоюза негативно настроены к тому, что их спортсмены выступают в России. Как в целом у нас в стране реагируют на то, что я играю в России? Давления из Словении на меня никакого нет, а всем словенским журналистам я сказал, что в Сочи очень красиво и что я чувствую себя здесь как дома. Со мной не часто общаются журналисты из Словении, но, когда речь заходит о России, я всем рекомендую посетить вашу страну, потому что тут невероятно красиво», — приводит слова Дркушича Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дркушич провёл 10 матчей в составе «Сочи», в которых отметился одним забитым мячом.

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