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«Барселона» начала продавать бриллианты, которые получены из травы со «Спотифай Камп Ноу»

«Барселона» начала продавать бриллианты, которые получены из травы со «Спотифай Камп Ноу»
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Испанская «Барселона» начала продавать бриллианты, которые получены из травы со стадиона «Спотифай Камп Ноу».

Фото: ФК «Барселона»

«Использование высоких технологий и возобновляемых источников энергии позволяет нам создавать бриллианты единственного происхождения, полностью экологически безопасные и без воздействия на окружающую среду.

Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности, в котором подробно указаны происхождение углерода, характеристики бриллианта и сертификация серии», — сообщает пресс-служба клуба.

Бриллиант изготовлен из травы с последнего матча прошлого сезона «Барселона» — «Мальорка» (3:0) со старого «Спотифай Камп Ноу». Вес изделия составляет один карат, а стоимость – € 15 тыс. Также есть бриллиант весом полкарата, и стоит он € 2,5 тыс.

Кроме этого, сине-гранатовые на официальном сайте продают: сетку с ворот за € 79,99, рамку с куском травы за € 419,99, золотое ожерелье стоимостью € 1 тыс. и значок от футбольного клуба «Барселона», который стоит € 699.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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