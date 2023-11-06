«Сочи» — «Динамо»: Чавес моментально сравнял счёт в матче

Сегодня, 6 ноября, проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 24-й минуте игрок «Сочи» Никита Бурмистров открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Почти сразу же, на 26-й минуте, игрок «Динамо» Луис Чавес сравнял счёт во встрече — 1:1.
В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. Оба раза победы одерживал «Сочи» — 2:1 и 2:0.
После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место в чемпионате. В свою очередь, «Динамо» за аналогичное количество матчей заработало 21 очко и расположилось на седьмой строчке.
- 6 ноября 2023
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