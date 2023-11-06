«Тоттенхэм» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 6 ноября, состоится встреча 11-го тура АПЛ между двумя лондонскими командами — «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках английского чемпионата. В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 2:2, во втором же матче сильнее оказались «шпоры», одержав победу со счётом 2:0.

После 10 туров английского чемпионата «Тоттенхэм» набрал 26 очков и занимает второе место в АПЛ. В свою очередь, «Челси» за аналогичное количество матчей заработал 12 очков и расположился на 13-й строчке.