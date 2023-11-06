Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

«Тоттенхэм» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, состоится встреча 11-го тура АПЛ между двумя лондонскими командами — «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 11-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках английского чемпионата. В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 2:2, во втором же матче сильнее оказались «шпоры», одержав победу со счётом 2:0.

После 10 туров английского чемпионата «Тоттенхэм» набрал 26 очков и занимает второе место в АПЛ. В свою очередь, «Челси» за аналогичное количество матчей заработал 12 очков и расположился на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Челси»: Постекоглу без Кейна даже лучше
«Тоттенхэм» — «Челси»: Постекоглу без Кейна даже лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android