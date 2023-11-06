«Сочи» — «Динамо»: Лещук отбил пенальти и спас бело-голубых от гола

Сегодня, 6 ноября, проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте игрок «Сочи» Никита Бурмистров открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Почти сразу же, на 26-й минуте, игрок «Динамо» Луис Чавес сравнял счёт во встрече — 1:1. На 38-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти — вратарь гостей Игорь Лещук отбил 11-метровый удар в исполнении Луки Джорджевича и спас свою команду.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. Оба раза победы одерживал «Сочи» — 2:1 и 2:0.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место в чемпионате. В свою очередь, «Динамо» за аналогичное количество матчей заработало 21 очко и расположилось на седьмой строчке.