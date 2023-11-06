Матч Лиги 1 «Брест» — «Страсбург» перенесён из-за урагана

Матч 12-го тура французской Лиги 1 «Брест» — «Страсбург» был перенесён из-за урагана «Киаран».

«Из-за ущерба, нанесённого ураганом «Киаран», встреча 12-го тура французской Лиги 1 «Брест» — «Страсбург» первоначально запланированная на воскресенье, 12 ноября, в 13:00, переносится на более поздний срок», — сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Ураган «Киаран» обрушился на Францию в ночь на 2 ноября, в некоторых районах скорость ветра превышала 55 м/с, несколько человек погибли. Ущерб от стихии оценивается в сотни миллионов евро.

После 11 сыгранных матчей в Лиге 1 «Брест» располагается на шестой позиции с 15 очками. «Страсбург» находится на 12-й строчке с 12 очками. Единоличным лидером чемпионата является «Ницца», у которой 25 очков.