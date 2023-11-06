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«Сочи» — «Динамо»: Джорджевич отыграл один мяч

«Сочи» — «Динамо»: Джорджевич отыграл один мяч
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Сегодня, 6 ноября, проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Бурмистров – 24'     1:1 Чавес – 26'     1:2 Тюкавин – 42'     1:3 Гладышев – 44'     2:3 Джорджевич – 62'    

На 24-й минуте игрок «Сочи» Никита Бурмистров открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Почти сразу же, на 26-й минуте, игрок «Динамо» Луис Чавес сравнял счёт во встрече. На 38-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти — вратарь гостей Игорь Лещук отбил 11-метровый удар в исполнении Луки Джорджевича и спас свою команду.

Почти сразу же, на 42-й минуте, Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд. На 44-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество бело-голубых во встрече. Во втором тайме, на 62-й минуте Лука Джорджевич отыграл один мяч — 3:2.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. Оба раза победы одерживал «Сочи» — 2:1 и 2:0.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место в чемпионате. В свою очередь, «Динамо» за аналогичное количество матчей заработало 21 очко и расположилось на седьмой строчке.

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