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«Динамо» уже в 4-й раз в этом сезоне упустило победу в матче, в котором вело в счёте

«Динамо» уже в 4-й раз в этом сезоне упустило победу в матче, в котором вело в счёте
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Сегодня, 6 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играли на стадионе «Фишт» (Сочи). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Сочи» вырвал ничью у «Динамо», матч закончился со счётом 3:3.

Бело-голубые вели во встрече со счётом 3:1, но упустили победу во втором тайме. Таким образом, «Динамо» уже в четвёртый раз в этом сезоне упустило победу в матче, в котором вело в счёте, и во второй раз ведя в два и более мяча.

Напомним, после данного матча «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м, последнем месте чемпионата, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.

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