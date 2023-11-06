Винисиус стал лучшим футболистом Ла Лиги прошлого сезона

Бразильский нападающий «Реал» Мадрид Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом испанской Ла Лиги сезона-2022/23 по версии Ассоциации футболистов Испании (AFE).

Церемония награждения проходила 6 ноября в Мадриде. Бразилец во время награждения поблагодарил организацию и выразил надежду, что сможет продолжать играть в том же духе ещё много лет.

Напомним, по итогам прошлого сезона Винисиус занял шестое место в голосовании на «Золотой мяч» по версии журнала France Football, а также получил приз имени Сократеса за вклад в гуманитарную и благотворительную деятельность.

В прошлом сезоне бразилец сыграл за «Реал» в 33 матчах в испанской Ла Лиге, где отметился десятью голами и десятью результативными передачами. Вместе со «сливочными» Винисиус стал обладателем Кубка Испании, обыграв в финале «Осасуну» со счётом 2:1.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.