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16 игроков из Чехии одновременно получили жёлтые карточки после празднования гола

16 игроков из Чехии одновременно получили жёлтые карточки после празднования гола
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16 игроков любительского чешского «Сокола» из Упоглавы одновременно получили жёлтые карточки после празднования гола.

4 ноября команда встречалась с «Соколом» из Либочован, и к 55-й минуте они проигрывали со счётом 0:6. На 82-й минуте за команду из Упоглавы забил Мартин Ближил, и все 17 футболистов, которые были на поле и на скамейке запасных, сняли футболки. Судья наказал всех игроков жёлтыми карточками.

Спустя четыре минуты команда забила ещё один мяч, где голом отметился Мирослав Бартош. Однако никто из игроков «Сокола» из Упоглавы не стал снимать футболку. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу «Сокола» из Либочован.

После четырёх матчей в местной лиге «Сокол» из Либочован занимает пятое место с девятью очками. «Сокол» из Упоглавы находится на последнем, 11-м месте с тремя очками.

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