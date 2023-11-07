Наставник сборной Украины заявил, что УЕФА заставляет команду провести матч с «Лехией»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что УЕФА заставляет национальную команду провести товарищеский матч с польской «Лехией».

«Сейчас не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что этот матч сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру», — приводит слова Реброва телеграм-канале ВЗБІРНА.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч должен состояться в польском Гданьске в пятницу, 16 ноября, где национальная команда будет проводить тренировочный сбор.

20 ноября сборная Украины Леверкузене проведет решающий матч отбора Евро-2024 с национальной командой Италии. На данный момент сборной Украины занимает второе место в группе, набрав 13 очков. Италия, в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 10 очков.