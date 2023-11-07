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Фрэнк Лэмпард: руководство «Челси» отказало мне в покупке Джуда Беллингема за £ 20 млн

Фрэнк Лэмпард: руководство «Челси» отказало мне в покупке Джуда Беллингема за £ 20 млн
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Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард вспомнил, как несколько лет назад лондонский клуб отказался от приобретения полузащитника Джуда Беллингема.

«Когда я тренировал «Челси» впервые, то отчаянно хотел заполучить Джуда Беллингема. Но я не смог убедить руководство в том, что стоит заплатить £ 20 млн за игрока такого возраста», – сказал Лэмпард в эфире The Obi One Podcast.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн. В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

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