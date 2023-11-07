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Ангелос Постекоглу отреагировал на первое поражение «Тоттенхэма» в сезоне

Ангелос Постекоглу отреагировал на первое поражение «Тоттенхэма» в сезоне
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о поражении своей команды в матче с «Челси».

«Трудно осознать произошедшее. Такую игру невозможно анализировать, поскольку всё просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками – они отдали все силы. Несколько раз мы едва не сравняли счёт, и это доказывает то, насколько команда сильна духом, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», – приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Напомним, в матче 11-го тура АПЛ «Челси» одержал разгромную победу над «Тоттенхэмом» со счётом 4:1. После данной встречи «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 11 матчах. «Челси» же поднялся на 10-ю строчку, имея в своём активе 15 очков в 11 встречах.

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